Кабмін пропонує запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова та інших

Уряд також опублікував повний перелік пропонованих обмежень.
Кабінет Міністрів України пропонує Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 членів уряду РФ.
Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.
Зазначається, що санкції має бути застосовано у зв'язку з повномасштабним воєнним вторгненням Росії на територію України, скоєнням масових військових злочинів на території держави, якими РФ вчинила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила безліч міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру.
"Отже, усвідомлюючи необхідність невідкладного й ефективного реагування на наявні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, зокрема на ворожі дії, збройний напад інших держав або недержавних утворень, заподіяння шкоди життю і здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних і юридичних осіб, заподіяння майнових втрат і створення перешкод для стійкого економічного розвитку Кабмін схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо безстрокового застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб", – йдеться в урядовому розпорядженні.
Зокрема, пропонується запровадити санкції проти:
- президента Росії Володимира Путіна,
- його прессекретаря Дмитра Пєскова,
- глави уряду РФ Михайла Мішустіна,
- його першого заступника Андрія Білоусова,
- заступників Дмитра Григоренка, Марата Хуснулліна, Дмитра Чернишенка, Юрія Борисова, Вікторії Абрамченко, Тетяни Голікової, Олександра Новака, Олексія Оверчука і Юрія Трутнєва,
- міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева,
- міністра оборони Сергія Шойгу,
- міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
- міністра фінансів Антона Сілуанова,
- міністра промисловості й торгівлі Дениса Мантурова,
- секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева,
- в.о. міністра з питань цивільний оборона Олександра Чупріяна,
- міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка,
- міністра культури Ольги Любімової,
- міністра освіти Сергія Кравцова,
- міністра науки Валерія Фалькова,
- міністра з розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова,
- міністра природних ресурсів Олександра Козлова,
- міністра цифрового розвитку, зв'язку і комунікацій Максута Шадаєва,
- міністра сільського господарства Дмитро Патрушева,
- міністра будівництва Ірека Файзклліна,
- міністра спорту Олега Матицина,
- міністра транспорту Віталія Севельєва,
- міністра праці та соцзахисту Антона Котякова,
- міністра економічного розвитку Максима Решетникова,
- міністра енергетики Микола Шульгінова,
- міністра юстиції Костянтина Чуйченка.
Згідно з рішенням, серед санкцій:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй;
- обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на надр;
- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контрольовані резидентами іноземної держави або які діють у їхніх інтересах;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
- заборона на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних і оборонних закупівель в інших суб'єктів господарювання продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з законом;
- заборона на заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів і повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки на території України;
- повна заборона на здійснення угод за цінними паперами, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законом;
- заборона на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою або її діяльність;
- припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- відмова в наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;
- позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження;
- заборона на придбання у власність земельних ділянок.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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