Кабмін пропонує запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова та інших

Кабмін пропонує запровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова та інших

Уряд також опублікував повний перелік пропонованих обмежень.

Кабінет Міністрів України пропонує Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 членів уряду РФ.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.

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Зазначається, що санкції має бути застосовано у зв'язку з повномасштабним воєнним вторгненням Росії на територію України, скоєнням масових військових злочинів на території держави, якими РФ вчинила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила безліч міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру.

"Отже, усвідомлюючи необхідність невідкладного й ефективного реагування на наявні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, зокрема на ворожі дії, збройний напад інших держав або недержавних утворень, заподіяння шкоди життю і здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних і юридичних осіб, заподіяння майнових втрат і створення перешкод для стійкого економічного розвитку Кабмін схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо безстрокового застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб", – йдеться в урядовому розпорядженні.

Зокрема, пропонується запровадити санкції проти:

президента Росії Володимира Путіна, його прессекретаря Дмитра Пєскова, глави уряду РФ Михайла Мішустіна, його першого заступника Андрія Білоусова, заступників Дмитра Григоренка, Марата Хуснулліна, Дмитра Чернишенка, Юрія Борисова, Вікторії Абрамченко, Тетяни Голікової, Олександра Новака, Олексія Оверчука і Юрія Трутнєва, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра промисловості й торгівлі Дениса Мантурова, секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, в.о. міністра з питань цивільний оборона Олександра Чупріяна, міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, міністра культури Ольги Любімової, міністра освіти Сергія Кравцова, міністра науки Валерія Фалькова, міністра з розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова, міністра природних ресурсів Олександра Козлова, міністра цифрового розвитку, зв'язку і комунікацій Максута Шадаєва, міністра сільського господарства Дмитро Патрушева, міністра будівництва Ірека Файзклліна, міністра спорту Олега Матицина, міністра транспорту Віталія Севельєва, міністра праці та соцзахисту Антона Котякова, міністра економічного розвитку Максима Решетникова, міністра енергетики Микола Шульгінова, міністра юстиції Костянтина Чуйченка.

Згідно з рішенням, серед санкцій: