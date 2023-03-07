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Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій: яка процедура

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій: яка процедура

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В уряді розповіли про підстави і порядок процедури.

Кабінет міністрів України у вівторок, 7 березня, схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. 

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.   

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише місто Бахмут Донецької області.

Повідомляється, що підставою для обов'язкового виїзду дитини відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. 

"Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", – наголошують у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, за останніми даними, у Бахмуті все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них – 48 дітей.

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Перегляди
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