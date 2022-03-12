Кабмін узгодив повне скасування податку на додану вартість і акцизу на пальне

Кабмін узгодив повне скасування податку на додану вартість і акцизу на пальне

Підтримати рішення тепер має парламент.

Кабінет міністрів ухвалив декілька важливих рішень на тлі російського вторгнення до України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 12 березня.

За його словами, узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне: на бензин, на дизель.

"Це робиться не тільки в контексті посівної компанії, яку потрібно розпочинати дуже швидко, терміново. Але й з розрахунку на потреби усіх наших громадян України, щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що Кабінет міністрів свою частину роботи зробив, а тепер справа за депутатами Верховної Ради.

"Вони мають невідкладно ухвалити це рішення своїм голосуванням. Голова парламенту Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання.

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