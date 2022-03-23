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Кабмін виділив 10 млрд гривень на виплати біженцям: хто та скільки може отримати

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Кабмін виділив 10 млрд гривень на виплати біженцям: хто та скільки може отримати

УНІАН

Особи з інвалідністю та діти отримуватимуть по три тисячі гривень, усі інші особи - дві тисячі гривень.

Кабінет міністрів України виділив 10 млрд гривень на програму надання щомісячної допомоги біженцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в постанові від 20 березня 2022 року № 332.

Згідно з документом, допомога надаватиметься щомісячно внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази.

Особи з інвалідністю та діти отримуватимуть по три тисячі гривень, усі інші особи - дві тисячі гривень.

Зазначимо, що заява про взяття біженців на облік подається в електронній формі через державний портал "Дія". Зробити це можуть повнолітні та неповнолітні українці, яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Допомога надається українцям, які перемістилися з тимчасово окупованої території Криму, а також з території, де проводяться бойові дії та запроваджена програма "єПідтримка":

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

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