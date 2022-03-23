Кабмін виділив 10 млрд гривень на виплати біженцям: хто та скільки може отримати

Особи з інвалідністю та діти отримуватимуть по три тисячі гривень, усі інші особи - дві тисячі гривень.
Кабінет міністрів України виділив 10 млрд гривень на програму надання щомісячної допомоги біженцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це йдеться в постанові від 20 березня 2022 року № 332.
Згідно з документом, допомога надаватиметься щомісячно внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази.
Особи з інвалідністю та діти отримуватимуть по три тисячі гривень, усі інші особи - дві тисячі гривень.
Зазначимо, що заява про взяття біженців на облік подається в електронній формі через державний портал "Дія". Зробити це можуть повнолітні та неповнолітні українці, яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Допомога надається українцям, які перемістилися з тимчасово окупованої території Криму, а також з території, де проводяться бойові дії та запроваджена програма "єПідтримка":
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- м. Київ
- Луганська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернігівська область
Читайте також: