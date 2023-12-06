Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі 31 млн гривень

Фортифікаційні споруди необхідні для посилення оборони проти російських загарбників.

Кабінет міністрів України виділив на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізької області 31 млн 704 тисяч гривень.

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Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31 млн 704 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд", - ідеться у дописі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що фортифікаційні споруди, про зведення яких заявив президент України Володимир Зеленський, допоможуть посилити оборону.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові на деяких напрямках переходять у стратегічну оборону.

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