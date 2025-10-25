КАБи б’ють на 150 км: експерт назвав 8 областей, які тепер під ударом

КАБ / © скриншот з відео

Реклама

Росія випробувала та, ймовірно, спробує масштабувати виробництво нових керованих авіабомб (КАБ) зі збільшеною дальністю ураження. Перше експериментальне використання такої зброї було зафіксовано на Дніпропетровщині.

Про це розповів для 24 каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

зазначає, що нова загроза стосується регіонів, куди російська тактична авіація може підлетіти на відстань пуску приблизно 100 — 150 кілометрів.

Реклама

«Треба розуміти, що КАБ — це зброя, яку запускають із літаків тактичної авіації. Вона не летить півтори — дві тисячі кілометрів, як, наприклад, ракети, які запускають Ту-95 або Ту-160», — пояснив Мусієнко.

Таким чином, потенційна небезпека, окрім традиційно прифронтових зон, поширюється на нові регіони.

До списку потенційних цілей тепер входять:

На Півдні : Одеса, Запоріжжя, Херсон та Дніпропетровщина.

На Півночі: Чернігів, Суми та Харків.

На Сході: Харківщина та частково Полтавщина.

Як захиститися від модернізованих КАБів

Експерти визнають, що протидія цим бомбам є вкрай складним завданням. На думку Олександра Мусієнка, вона полягає у трьох ключових аспектах:

Реклама

Знищення російських літаків (носіїв КАБів) та місць зберігання самих бомб на території Росії, в окупованому Криму та на прикордонні.

Робота ППО по літаках: Використання наявних систем ППО для збиття ворожої авіації ще до моменту пуску бомби.

Збиття самих КАБів: Це найскладніший варіант. Нещодавно у Франції в межах співпраці з НАТО проводились випробування зі збиття КАБів. Однак для цього потрібна величезна кількість дорогих ракет-перехоплювачів.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський додає, що засоби РЕБ також є елементом захисту. Проте вони здатні лише зменшити точність бомби, але не знешкодити її. Навіть якщо КАБ з бойовою частиною у 250 кг впаде неподалік від цілі, руйнівні наслідки все одно будуть значними.

Реклама

Водночас голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у коментарі «Труха. Україна» наголосив на тому, що так звані реактивні КАБи, власне, є дешевим аналогом крилатої ракети або реактивного «Шахеда», якими столицю атакують уже четвертий рік.

«Те, що недавно долетіло до Полтави — це не той КАБ вагою до 3 тис. кг, який противник масово кидає по фронтах і яким завдає нам великої шкоди», — зауважив він.

За його словами, бойова частина цієї бомби має вагу близько 100 кг, і хоча цей КАБ дійсно може долати відстань 120–180 км, він не завдасть такої шкоди, як «фронтовий».