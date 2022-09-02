"Кадирівці" намагаються просунитися до Зайцевого та Майорська: Генштаб - про воєнну ситуацію на Донбасі

Російські військові продовжують наступати на окремих напрямках на східному фронті.

Зокрема, впродовж 2 вересня ворог намагався вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Успіху не мали.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 вересня.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ. На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське.

"На Бахмутському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка, Юр’ївка. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина. Наступальними діями підрозділи так званих “кадирівців” намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають", - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка. Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції.

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