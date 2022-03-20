"Кадирівці" в Україні зазнали серйозних втрат і 13 березня повернулися до Грозного - "Радіо Свобода"

Самого голови регіону РФ Чечні Рамзана Кадирова в Україні, попри його заяви, взагалі не було.

За час перебування в Україні чеченські військові армії РФ, так звані "кадирівці" зазнали серйозних втрат і 13 березня повернулися до Грозного - їх вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на контррозвідку СБУ.

"26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 "кадирівців" Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період від 26 до 28 лютого склали декілька сотень бійців", – повідомили "Радіо Свобода" в контррозвідці СБУ.

Більше того, самого голови регіону РФ Чечні Рамзана Кадиров в Україні, попри його заяви, взагалі не було.

Більше того, 27 лютого у мережу потрапило відео величезної колони "кадировців", у підписі якої вказувалося, що воно знято в місцевості, розташованій на північ від Києва. Майже тоді ж у соціальних мережах з'явився ролик, ймовірно, з Бучі. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці". Того ж дня стало відомо про ліквідацію командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерала Магомеда Тушаєва. Це, за повідомленнями, підтвердив в взятий у полон боєць цього підрозділу.

У контррозвідці СБУ також повідомили, що 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув зведений загін з військ національної гвардії Чеченської республіки, близько 1200 осіб. Свій табір "кадировці" облаштували в лісі під Бородянкою, але участі у боях вони не брали, лише знущалися над мирним населенням.

"Але безпосередньо в боях не брали участі, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютежа. Паралельно знімаючи різні відео для соцмереж", - сказав співрозмовник СБУ виданню.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі ТСН зазначив, що до України ввійшов лише один полк чеченців і наразі усі вони "удобряють наш чорнозем".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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