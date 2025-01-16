"Кадирівці" в українському полоні довго не затримуються: військові назвали причину

Кадиров постійно стверджує, що "кадирівці в полон не здаються", але практика свідчить про інше.

Глава Чечні Рамзан Кадиров готовий на все, щоб визволити своїх бійців з українського полону.

Про це повідомили снайпери Кирило та Данило Яковлеви в інтерв’ю для YouTube-каналу Армія TV.

"Це дуже гарний товар. Якщо чеченця піймають, вони знають, що Кадирову скажи - хоч слона привези, то він тобі слона на чеченця поміняє", - зазначає снайпер.

Зокрема, це можна було відстежити тоді, коли почалася Курська операція і до ЗСУ потрапили справжні "кадирівці".

"Ні, так вони ж потім їх одразу, якщо не помиляюсь, обміняли. Там обмінами займається чеченець. Брат Кадирова. І все. Коли ми росіянам кажемо: ви знаєте, хто там полоненими займається, то там брат Кадирова, що ви йому там не дуже цікаві. Йому цікаві там конкретні моменти", - зазначає військовий.

У Росії цю інформацію не дуже хочуть робити публічною, щоб не було претензій він інших росіян, яких не так охоче повертають з полону в Україні.

Також вони розповідають, що у Кадирова є "Ахмат Сила", до якої він набирає своїх. Це дозволяє закрити так звані потреби у мобілізації. Проте, щоб не витрачати своє власне військо, він також має "Ахмат Север", куди гребуть всіх підряд, зокрема в'язнв, щоб відправляти саме їх на фронт.

Раніше повідомлялося, що на Курщині цивільні масово здають "кадирівців" ЗСУ.

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