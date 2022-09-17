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"Кадирівці" воюють із "вагнерівцями": Братчук - про стрілянину у Херсоні

"Кадирівці" воюють із "вагнерівцями": Братчук - про стрілянину у Херсоні

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"Кадирівці" воюють із "вагнерівцями": Братчук - про стрілянину у Херсоні

Фото: скрин з відео

Ввечері 17 вересня у тимчасово окупованому Херсоні лунали вибухи, а після цього у місті було чутно автоматні черги.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", який нещодавно відправили для підсилення Херсона.

Про це Братчук написав у своєму телеграм-каналі.

"Я недаремно казав, що кадирівці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні", – сказав Братчук.

Тим часом у пабліках поширюється ще одна версія, що могло відбуватися у Херсоні. У телеграм-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" пишуть, що на російські пропагандисти знімають черговий сюжет начебто про "контртерористичну операцію". Вони заявляють, що нібито знищили українську диверсійно-розвідувальну групу.

"Російські пропагандисти знімають стрільбу в центрі Херсона і розповідають про проведення там контртерористичної операції.  Варіант один — русня знову вигадує собі примарні перемоги, аби залякати місцевих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під вечір у суботу, 17 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи, потім у різних районах міста було чути стрілянину. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3468
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