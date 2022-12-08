Кадирівці залишили Запорізьку АЕС: що задумали окупанти

Також станцію відвідав один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов.

Кадирівці залишили тимчасову окуповану Запорізьку АЕС перед приїздом представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Росія хоче влаштувати імпровізоване шоу перед комісією.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

"Росіяни вчергове хочуть влаштувати імпровізоване шоу перед комісією, тому вже зараз вивезли найодіозніших її "захисників". Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки. Також станцію відвідав один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов. Тому поставили завдання прокомунікувати можливий відступ росіян зі станції", - йдеться у повідомленні.

До слова, під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ окупанти навмисно обстрілювали сусідні райони зі станцією, звинувачуючи у цьому Сили оборони.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Наприкінці листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС. Втім, він зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з АЕС.

У росії віддреагували на такі зазяви. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка РФ, яка незаконно утримує під своїм контролем Запорізьку АЕС, не збирається передавати контроль над станцією будь-якій третій стороні.

8 грудня з'явилася інформація, що окупанти завезли на територію Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню "Град" та розмістили біля сховища відпрацьованого ядерного палива. За даними компанії "Енергоатом", російські загарбники готують провокації.

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