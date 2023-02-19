Кадиров хоче позмагатися з Пригожиним: що задумав одіозний лідер Чечні

Президент Чеченської республіки у складі РФ Рамзан Кадиров заявив, що ПВК “Вагнера”, яка воює разом з російською армією в Україні, досягла "вражаючих результатів" і висловив намір створити власну приватну військову компанію, щоб позмагатися з “дорогим братом” Євгеном Пригожином.

Як повідомляє Reuters, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Коли моя державна служба закінчиться, я маю серйозні плани скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, це буде успішно", - заявив Кадиров.

Така підтримка приватних військових компаній, які очільник Чечні назвав "необхідністю", пролунала на тлі намагання Кремля стримати надмірний політичний вплив Пригожина. Зокрема, йому наказано припинити публічну критику міністерства оборони, а російські державні ЗМІ отримали настанову припинити згадувати його ім’я та ПВК “Вагнера”.

І Кадиров, і Пригожин керують збройними угрупованнями, які діють значною мірою незалежно від російського військового командування. Водночас обидва критично ставилися до військового керівництва російської армії.

Найманців ПВК “Вагнера” використовують у загарбницькій війні Росії проти України на передовій під час багатомісячного штурму українського міста Бахмут.

Пригожин, який провів останнє десятиліття Радянського Союзу у в'язниці за пограбування та шахрайство, роками був соратником Путіна. Він залучив найманців групи “Вагнера” воювати разом з російськими військовослужбовцями в Сирії та в конфліктах по всій Африці для просування геополітичних інтересів Росії.

Після багатьох років заперечень минулого року Пригожин визнав свої зв’язки з ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

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