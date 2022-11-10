Кадиров і Пригожин створюють власні армії, бо готуються до розпаду РФ - американський генерал

Годжес зауважив, що формуваня Пригожина і Кадирова не підкоряються генштабу армію РФ.

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до розпаду Росії, а тому створюють власні армії.

Таку думку озвучив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю "24 каналу".

Годжес визнав, що переоцінив російську армію на початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що не врахував масштаби корупції і розкрадання, які існують у збройних силах РФ.

Генерал зауважив, що Кадиров береже своїх бійців і рідко коли відпрвляє їх на передову. Найчастіше "кадирівці" виконують функцію загороджувальних загонів, що стоять позаду та стріляють по російських солдатах, якщо ті збираються тікати.

"Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії. Я впевнений що Кадиров та Пригожин не отримують накази від генерала Герасімова. Це вид російської армії, який не може воювати у взаємодії з ВПС, наземними силами чи артилерією. Для України це, в принципі, добре", – вважає експерт.

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Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина і Кадирова як противників Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим.

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ТСН.ua розбирався, як Пригожин і Кадиров провокують конфлікт у військовому керівництві Росії, яка роль ПВК "Вагнер" у війні та які проблеми для Кремля можуть створити непідконтрольні приватні армії путінського оточення.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Росії є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній. Свої армії має власне Шойгу, Кадиров, глава Росгвардії Золотов і керівник ПВК "Вагнера" Пригожин.

Радник ОП Олексій Арестович взагалі вважає, що можна говорити про 8 армій. На його думку, в РФ триває активна боротьба за можливість бути при владі у майбутньому.