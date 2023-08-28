Кадиров може повторити долю Пригожина: чому Путін може його “прибрати”

Путін перестав відігравати роль арбітра між різними кремлівськими угрупованнями.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

“Очевидно, Путін перестав відігравати роль арбітра між різними кремлівськими угрупованнями. Він не справляється з цією роллю, при цьому продовжує "розділяти та панувати". Але всі ці розбирання вже виходять назовні. Попереду будуть розбирання з Кадировим, я певен. Це теж один із головних опонентів російської державності та держструктур. Кадиров має добре підготовлену приватну армію та серйозний вплив в обхід всіх силових структур”, - наголосив Дмитро Гудков.

За його словами, це багатьом не подобається. Через що попереду ми можемо побачити багато різних конфліктів – ФСБ проти Міноборони, силовики проти Кадирова. Внутрішня напруга наростатиме.

“Якщо раніше він був "царем на своєму городі", то тепер намагається свої порядки просувати на території РФ. "Кадировизация" йде повним ходом, і є ризики перетворення Росії на велику Чечню. Коли я був депутатом, у мене була дискусія з представником із Чечні, який сказав, що якщо Путін завтра захоче прибрати Кадирова, ніхто Кадирова не захищатиме. У Чечні виник середній клас, Чечня втомилася від війни, від диктатури "кадировців". Велика помилка вважати, що стабільність на Кавказі тримається за рахунок Кадирова”, - підкреслив опозиційний політик.

Нагадаємо, що внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “ще не програв війну”.

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