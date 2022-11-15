Кадиров назвав свої умови "миру" з Україною: хоче південь і Донбас з Кримом

Кадиров вирішив, що може диктувати умови України і заговорив ультиматумами.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров вирішив висловити власні умови для переговорів з Україною. Дон-дон, як зазвичай, згадав про "шайтанів", "сатаністів" і міфічні війська НАТО.

Про це він сказав у Телеграм.

Кадиров певен, що влада України перебуває не у тому становищі, щоб диктувати умови.

Він вимагає від України визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", Запорізької і Херсонської областей, Криму та Севастополя російськими.

Друга умова Кадирова дослівно звучить так: "Видача всіх фашистських злочинців та шайтанів, відповідальних за звірства над російськомовним населенням, або офіційний суд над ними та заслужене обмеження волі".

Глава Чечні пригрозив, що якщо так звана "спеціальна воєнна операція" закінчиться без дотримання цих умов, то у Чеченській Республіці "знайдуться добровольці", які боротимуться за виконання цієї умови.

Також Кадиров пообіцяв викинути з України військових НАТО. Де він їх тут побачив – незрозуміло.

Переговори з РФ: позиція України

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території України.

Президент Володимир Зеленський перелічив умови миру з Росією. Зокрема, він наголоисв на важливості виведення російських військ та припинення бойових дій.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чим довше РФ саботуватиме десять умов миру Володимира Зеленського, тим гірше складатиметься ситуація для самої Москви.