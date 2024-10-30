Кадиров стверджує, що у Чечні використовують українських полонених як живий щит

Така заява від поплічника Путіна пролунала після успішної атаки дронів на військову базу в Чечні.
Очільник російської республіки Чечня Рамзан Кадиров зізнався, що використовує українських військовополонених як живий щит для прикриття “стратегічних об’єктів”
Про це він сам написав у своєму Telegram-каналі.
“На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримують до 10 українських полонених”, - йдеться у дописі Кадирова.
За його словами, військовополонені українці нібито перебували у будівлі Російського університету сил спецпризначення в чеченському місті Гудармес.
“Україна має розуміти, що подібними випадами насамперед шкодить своїм громадянам”, - заявив Кадиров, який раніше говорив, що атакована дронами будівля нібито стояла пусткою.
За даними російських ЗМІ, університет у Гудермесі відкрили у 2013 році. У квітні 2022 року на його базі створили центр підготовки бійців для відправлення на війну проти України.
Нагадаємо, 29 жовтня цей військовий об’єкт у Чечні атакували дрони, внаслідок чого сталася пожежа.
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