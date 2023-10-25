Кадиров створює новий батальйон: вкрав назву в чеченських добровольців із ЗСУ, Z-"патріоти" обурені

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про формування нового батальйону своїх головорізів, який воюватиме у складі Міноборони Росії. Формування назвуть на честь Шейха Мансура.

Про це передають російські пропагандистські видання.

"Завершується формування нового батальйону Міністерства оборони РФ, який носитиме ім'я шейха Мансура, видатного представника чеченського народу, першого імаму Кавказу. Я відвідав будівельний майданчик у місті Гудермесі, де ведеться будівництво та реконструкція військового об'єкта для розміщення особового складу батальйону", – повідомив Кадиров.

Навіщо "дон-дону" новий батальйон

Правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв у коментарі "24 каналу" пояснив, навіщо Кадирову здався новий батальйон.

За словами експерта, кадирівські загони "Ахмат" не продемонстрували жодних успіхів на фронті. Тому формуючи новий підрозділ Кадиров хоче реабілітуватися в очах Путіна

"Зараз цілком логічно реанімувати себе в очах Росії та мотивувати людей, які зацікавлені у війні проти України саме чеченської національності. Назвавши цей батальйон іменем нашого національного героя, Кадиров сподівається перекрутити історію, щоб несвідомі чеченці могли приєднатися до цієї авантюри та взяти участь у війні", – вважає Муса Ломаєв.

На його думку, склад у новоствореного батальйону буде такий же, як у загонів "Ахмат".

Істерика Z-"патріотів"

Деякі російські так звані "воєнкори" були обурені рішенням Кадирова назвати батальйон іменем Шейха Мансура, адже цей діяч присвятив своє життя боротьбі проти Російської імперії.

Плагіатор Кадиров: що відомо про батальйон імені шейха Мансура у складі ЗСУ

Нагадаємо, що батальйон з такою ж назвою – імені Шейха Мансура – вже воює на боці України проти російських окупантів. Підрозділ було створено 2014 року. До нього входять переважно військовослужбовці Ічкерії, які воювали проти російських окупантів і були вимушені покинути батьківщину після другої чеченської війни на початку 2000-х років.

Військовослужбовці підрозділу брали участь у боях на Донбасі у 2014–2015 роках, а також у боях за Київ на початку 2022 року і боях за Бахмут.

Хто такий Шейх Мансур

Шейх Мансур – релігійний та військово-політичний лідер чеченського народу кінця XVIII ст. Він виступав за незалежність народів Кавказу, підняв чеченців на боротьбу проти Російської імперії.

Влітку 1791 року був узятий у полон російськими окупантами і засуджений до довічного ув'язнення в Шліссельбурзькій фортеці. Помер в ув'язненні у віці 31 року.

Ім'я Шейха Мансура як лідера повстання проти російських окупантів стало одним із символів національного відродження чеченського народу на початку 1990-х років.

Раніше чеченські добровольці розповіли, чому вони воюють у ЗСУ. За оцінками журналістів, чеченці – є одними з найбільш відданих та ідеологічних у боротьбі з РФ.

Нагадаємо, прем'єр Ічкерії Ахмед Закаєв розповів про те, чому чеченці не втримали перемогу після першої війни з РФ.

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