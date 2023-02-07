Кадиров заговорив про завершення війни в Україні і пофантазував, що "Захід стане на коліна" перед РФ

Так, Кадиров розмріявся, що Захід нібито визнає помилки у підтримці України і повернеться до Росії.

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров заговорив, що війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року. Також очільник Тік-Ток війська в істериці знову накинувся із критикою на Захід.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Так, Кадиров розмріявся, що Захід нібито визнає помилки у підтримці України у війні, розв'язаній Путіним, і "стане на коліна" перед РФ.

"До кінця року "спецоперація" закінчиться. Неправильність своїх дій європейські держави визнають. Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією. Іншого не повинно бути і не буде", - сказав Кадиров, відповідаючи на запитання щодо відновлення авіасполучення з європейськими країнами.

Нагадаємо, днями Кадиров знову виступив із погрозами Польщі. Цього разу він запропонував після України "денацифікувати і десатанізувати" Польщу.

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