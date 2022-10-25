Кадиров закликав "стирати з землі" міста України і невдоволений "слабкими відповідями" Росії

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що невдоволений "слабкими відповідями Росії на обстріл російських регіонів" та закликав "стирати з землі" українські міста.

Про це Кадиров 25 жовтня сказав у своєму Телеграм.

"Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна йде на нашій території. І моя думка, якщо вам цікаво, то я дуже невдоволений цим", - сказав він.

Кадиров додав, що ухвалюючи рішення про те, щоб "стерти із землі міста", не варто турбуватися про реакцію Заходу. За його словами, "більшого, найгіршого не буде".

"Ми вже оголосили воєнний стан... Але вони не соромляться, стріляють... Ми так відповідаємо, на мою думку, слабо відповідаємо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, наш регіон, треба стерти з землі міста. Щоб видно було далекий обрій. Щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти у наш бік", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, під час вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду в Москві. Чоловік розглядав процес проти доньки лідера Чечні Рамзана Кадирова. Загиблий вів також кілька резонансних справ за участю російської держави та нафтогазових гігантів.

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