Кадиров запропонував відправити на передову генералів, які забороняють носити бороди

Очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна з проханням відправити прямо на передову генералів, які пильнують за статутом і забороняють носити довгі бороди.

Відповідне повідомлення з'явилося в його Telegram-каналі у четвер, 19 січня.

"Шановний В’ячеслав Володін, будь ласка, не в службу, а в дружбу: відправляйте стражів статуту на передову", – звернувся до спікера російського парламенту Кадиров.

Таким чином поплічник Путіна відреагував на заяву депутата Держдуми генерала Віктора Соболєва, який підтвердив, що російським військовим статутом заборонено носити бороди і це є "елементарною вимогою військової дисципліни".

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"Схоже, у генерал-лейтенанта Віктора Соболєва багато вільного часу на роботі, тому що він не має чим зайнятися і перечитує статут", – відреагував Кадиров.

Такі твердження депутата-генерала Кадиров розцінив як особистий виклик йому та його тікток-військам.

"Соболєв чудово знає, хто і чому носить бороду на передовій. Тому я впевнений, що це явний виклик, який покликаний вплинути на моральний стан солдатів, які ведуть священну війну за Всевишнього і носять бороди лише для Всевишнього, як наш улюблений пророк", – додав. Кадиров.

Нагадаємо, чеченський президент Рамзан Кадиров, нещодавно закликав своїх прихильників допомогти побороти "нетрадиційні цінності" під час війни в Україні.

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