Кадиров заявив про "взяття Києва та Америки", якщо Путін накаже, і показав пістолет "для Зеленського"

Очільник Чечні Рамзан Кадиров знову наплів нісенітниць про "велич" російської армії та заявив, що окупанти можуть "взяти Київ та Америку", якщо буде такий наказ від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на інтерв'ю Кадирова телеканалу "Россия 1".

"У нас є сила жива, яка може дійти до Києва, взяти Київ. Сьогодні, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, то наші підрозділи Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції – немає значення, позавідомчі – у нас всі підрозділи, всі до єдиного готові. А далі – як прийме рішення президент", - заявив Кадиров.

Крім того, очільнику Чечні примарилось, що армія Росіїйської Федерації може "дійти і до Америки", про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Якщо буде наказ верховного головнокомандувача, ми готові хоч на Америку вирушити, залишимо Молдову далеко за спиною. І будь-який такий наказ не обговорюється, а виконується. Є всі необхідні сили, засоби і техніка, щоб втілити його в життя", - сказав він.

Під час інтерв'ю пропагандистським ЗМІ також не обійшлось без чергового перформансу. Так, Рамзан Кадиров продемострував Ользі Скабєєвій "трофейний пістолет", який нібито тримає спеціально для президента України Володимира Зеленського, щоб той застрелився, як Гітлер.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кадиров публікував відео, нібито перебуваючи під Києвом, тоді він теж погрожував "взяти" столицю. Через два тижні після цих заяв ЗСУ відтіснили окупантві з київської області.

Днями Кадиров заявив, що зібрався "брати" Київ, Одесу і дійти до Польщі, а західні танки нестрашні, бо він їх планує збивати системою ППО.

У понеділок, 13 лютого, стало відомо, що у Росії спробували отруїти помічника Рамзана Кадирова та командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова.

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