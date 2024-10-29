Кадиров заявив, що дрон атакував територію університету спецназу в Чечні – фото

На базі університету відбувалась підготовка бійців для відправки на війну проти України.
Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про атаку дронів на «університет спецназу» у Гудермесі вранці 29 жовтня. За його словами, внаслідок прильоту спалахнув дах пустуючої будівлі.
Про це він написав у Telegram.
Заявляється, що жертв та постраждалих немає, а пожежа вже загашена.
"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа загашена", — заявив Кадиров.
За даними російських ЗМІ, університет у Гудермесі відкрили у 2013 році. У квітні 2022 року на його базі створили центр підготовки бійців для відправки на війну проти України.
Нещодавно українські безпілотники атакували чотири спиртзаводи країни-агресорки. Удари по спиртзаводах на території РФ важливі тому, що російська авіація не може функціонувати без спирту.
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