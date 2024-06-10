Кадиров заявив, що його бойовики нібито захопили село на Сумщині: Генштаб поки не коментує

В останньому оперативному зведенні від Генштабу станом на 22:30 9 червня, про цей інцидент згадок нема.

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився, що його бойовики підрозділу "Ахмат" нібито захопили прикордонне село Рижівка в Сумській області.

Про це він написав у своєму Telegram. Також "дон-дон" опублікував відеоролик, де його бойовики нібито показують таблички "Рижівська бібліотека" і "Рижівська сільська рада".

Скриншот з відео, яке опублікував Кадиров

Офіційних коментарів українського військового командування про активні бойові дії у цьому районі не було. В останньому оперативному зведенні від Генштабу станом на 22:30 9 червня, про цей інцидент згадок нема.

Сумська обласна військова адміністрація також не коментувала цю інформацію.

В українському Telegram-каналі "Оперативний інформ" припускають, що йдеться про захід групи російської ДРГ спеціально для зйомки "ІПСОшного відео".

"Відстань від будівлі сільради до кордону з росією 850 метрів. Отже, ахмат-чай за три доби спромігся проникнути своєю ДРГ до будівлі сільради, щоб зняти ІПСОшне відео. Але ахмат-чай так поспішав, що відео вийшло не дуже, бо в кадр не потрапили таблички з назвами установ, щоб виправити ситуацію, таблички зафільмували, використовуючи оптику з безпечної відстані на відході за межами села. Тому відео вийшло не одним кадром", - йдеться в повідомленні.

Український військовий журналіст Богдан Мирошников також вважає, що йдеться лише про тимчасовий захід ворожої ДРГ.

Він нагадав, що ворог Рижівку (як й багато інших прикордонних сіл на Сумщині) обстрілює регулярно.

"Ворожі ДРГ також туди заходять регулярно, причому не з квітня, а майже увесь час після звільнення півночі країни навесні 2022. Відео з сільради, яка знаходиться у 700-а метрах від держкордону - це також робота ДРГ, якої там вже немає.

Також очевидна ще одна штука - накопичення ворожих сил у районі Тьоткіно та інших н.п. Курської області відбувається з початку року.

Місяць тому, коли починалася ворожа операція у прикордонні Харківщини, було дуже дивним, що окупанти не почали її на Сумщині.

Так що це все цілком може (!) бути "генеральною репетицією" перед більш масштабними діями у прикордонні Сумщини. А може і не бути", – розмірковує Мирошников.

Оновлено

Згодом у коментарі "Суспільне Суми" голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Рижівка на карті

Нагадаємо, що пізно увечері 9 червня Суми частково опинилися без світла та води.

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