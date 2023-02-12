Кадиров зібрався "брати" Київ, Одесу і дійти до Польщі: "Танки збиватиме ППО"

Раніше повідомлялось, що Кадиров наркозалежний.
Скандальний самопроголошений очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він планує "взяти" Одесу, Київ та Харків і дійти до Польщі. Водночас Кадирову західні танки нестрашні, бо він їх планує збивати системою ППО.
Виступ Кадирова опублікували російські засоби масової пропаганди.
"Ми заберемо і Одесу, і Харків і Київ і дійдемо до Польщі", - заявив Кадиров.
Він додав, що у Росії об'єдналися представники різних націй та віросповідання, щоб вбивати українців. Водночас Кадиров видав чергову маразматичну фантазію про те, що західні танки РФ не страшні, бо в них є ППО, яка нібито все збиває.
"Заспокою людей, танки, які вони дають - взагалі нічого не означають. У них є і танки, і БТР, і літаки, але використовувати їх на території "спецоперації" немає можливості, бо наша ППО оперативно працює", - видав Кадиров.
Нагадаємо, голова Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Рамзан Кадиров – наркозалежний і 15 років вживає якісь таблетки.
Раніше Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Ічкерію визнано лише однією державою-членом ООН – Україною.
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