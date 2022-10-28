Кадиров знову розкритикував генерала Лапіна та похвалив Пригожина: новий конфлікт у верхівці РФ

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров знову напав із різкою критикою на командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

Про це дон-дон написав у Телеграм.

"Щодо генерал-полковника Лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?", – сказав Кадиров.

Він звинуватив Лапіна, що той мовляв винен у прориві українських сил в районі лінії оборони населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка Донецької області

"(Лінію оборони. – Ред.) без бою перетнули 5 БТРів та 50 "неонацистів", де відповідальним був Лапін. У результаті, щоб допомогти зупинити просування противника на його ділянці, було ухвалено рішення про зняття з оборони міста Рубіжне та перекидання одного посиленого батальйону та однієї роти", – зазначив дон-дон.

За його словами, біля Рубіжного та Кремінної "повторюється історія зі здаванням лінії оборони в Лимані".

Також Кадиров похвалив керівника ПВК "Вагнера", олігарха Євгенія Пригожина, що дає нову підставу експертам говорити про змову між ними проти Міноборони РФ та Шойгу. Зазначимо, що Лапін є креатурою саме Шойгу.

Цим постом Кадиров відповів Пригожину, який раніше заявив, що на війні в Україні є "пахарі", які працюють "заради перемоги та мінімізації втрат", а є "кадрові" (військові. – Ред.), "багато з яких не навчилися нічому, окрім як підборами клацати, цацьки носити та гарні доповіді писати".

Кадиров проти Міноборони РФ: чи можна говорити про заколот

Раніше Рамзан Кадиров вже критикував генерала Лапіна і заявляв, що у втраті російською армією Лимана винен особисто Лапін, який керував обороною. Дон-дона підтримав і російський олігарх, керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Публічний "наїзд" Кадирова та Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують думку про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина як противника Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема – міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

ТСН.ua зібрав подробиці конфлікту в російській верхівці і пояснив, чому Путіну може бути вигідною "гризня" між Пригожином і Кадировим з однієї сторони і Шойгу з військовими з іншої.