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“Кадиров зробив вигляд, що застряг у заторі” — Жданов пояснив, чому загони “дон-дона” ухилилися від протистояння з “вагнерівцями”

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
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“Кадиров зробив вигляд, що застряг у заторі” — Жданов пояснив, чому загони “дон-дона” ухилилися від протистояння з “вагнерівцями”

Чому не відбулося протистояння загонів Кадирова і Пригожина / AP

Кадиров так і не доїхав зі своїми бійцями на протистояння з “вагнерівцями” Пригожина.

Колишній “кухар” Путіна Євген Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву". В Ростові мало відбутися протистояння між “вагнерівцями” і “кадирівцями”. Мережею ширилося відео, де останні нібито стоять в заторі біля знаку “Ростов 80 км”. Тому, що Кадиров так і не доїхав зі своїми бійцями на протистояння, є пояснення. 

В цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов, про що він розповів на своєму YouTube-каналі. 

За його словами, є інформація про те, що між Кадировим і Пригожиним відбулася розмова: “З Кадирова всі сміються, а я б зробив інший висновок. Він все зрозумів чітко і правильно. Є інформація про те, що відбулося розмова між Кадировим і Пригожиним. Ймовірно, Пригожин пояснив Кадирову ситуацію і “кадирівці” зробили вигляд, що вони застрягли в заторі”.

Експерт вважає, що чеченський лідер зрозумів, що йому краще повертатися в Грозний: “Тобто “вагнерівці” майже 1000 км маршем пройшли за 12 годин, а “кадирівці” 86 км не змогли доїхати до Ростова? Я думаю, що Кадирову пояснили ситуацію і він зрозумів, що туди влазити не треба і краще зробити вигляд, що ти застряг в заторі, повернути своїх бійців та сидіти  в Грозному”. 

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Дата публікації
Перегляди
1505
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