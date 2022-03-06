"Кадирова вирішили утилізувати": Арестович розповів про конфлікт між ФСБ та очільником Чечні

За словами радника голови Офісу президента, у Чернігівській області "кадирівці" пострілялися зі старшим керівним складом одного з підрозділів російських.

Кадирова дуже сильно підставляють російські військові, користуючись війною в України, щоб послабити його вплив.

Про це 6 березня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Кадиров особисто сьогодні вибухнув заявою про те, що все гаразд, горимо бажанням атакувати Київ. Але за нашими даними, не зовсім все гаразд. І ніхто там не горить бажанням атакувати Київ, тому що у тій же Бучі їх накрили дуже сильно, на Житомирській трасі їх накривали дуже сильно, там близко 60 машин. Найголовніше не це. Ми ж по радіо перехоплюємо, що вони висувають претензії ФСБшникам, чомусь ФСБ. І кричать, що ж ви здаєте с*ки наші маршрути українцям. А ті їм навпаки кажуть, що це ви козли нас здаєте. Ну і в такому варіанті вони конкретно рубаються між собою", - повідомив він.

Більше того, додав Арестович, у Чернігівській області був випадок, коли "кадирівці" пострілялися зі старшим керівним складом одного з підрозділів російських. При чому вбили чотирьох "кадирівців" російські військові, а ті теж постріляли декілька старших офіцерів, там наче полковник один. І все це не прикрашає, як я розумію, стан Кадирова і як би не виявилося так, що хтось у ФСБ, вважаючи Кадирова реальною силою вирішив цю силу прорядити, користуючись ситуацією в Україні.

"Тому що по непрямим сигналам, які ми ловимо, дуже на це схоже. Хтось там вирішив, що от давайте користуючись бойовими ситуаціями, бойовими діями трішки підточимо силу Рамзана. За деякими ознаками схоже що таки так - хтось цей план тихенько реалізує. Відчуття дуже чітке, що його дуже сильно підставляють російські військові, заводячи у певне становище, місця, де не добре стає. Відчуття таке і за радіоперехопленнями, і за деякими свідченнями полонених старших офіцерів, і за повідомленнями з Росії. Складається мозаїчна картинка, що Кадирова вирішили утилізувати, полки Кадирова тут в Україні і роблять все, щоб це сталося", - заначив Арестович.