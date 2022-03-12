"Кадировці" розстріляли поранених російських солдат поблизу Києва

Розстріляли російських солдат у місті Бородянка Київської області.

"Кадировці", яких очільник Кремля також відправив воювати проти України, розстріляли 12 поранених своїх же російських солдат, яких вони мали відправити до Білорусі на лікування.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, у прямому ефірі спільного телемарафону UA.

За словами Данілова, "кадировці" вбили російських військових, аби не займатися їхньою евакуацією до Білорусі.

"Коли ми кажемо про РФ, то я вже неодноразово казав, що це - штучне утворення, це не є єдиний етнос. І сьогодні ми маємо розуміння, коли чеченці вбили 12 поранених росіян, які вони мали відправити до госпіталю Білорусі для того, аби не відправляти на територію Російської Федерації. Це є те ставлення чеченців, які відносяться до росіян, як до людей другого або третього сорту. Сьогодні наша розвідка дала тому підтвердження, коли вони вбили 12 хлопців з РФ, розстрілюючи їх для того, аби не мати клопоту. Оце і вся Росія. Ніякої єдиної Росії не існує - це штучне утворення, яке було утворене 100 років тому", - сказав Данілов.

Як повідомляє ГУР МО України, сьогодні, 12 березня, близько 16.00 у захопленому окупаційними військами місті Бородянка (Київська область) "кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців 36-ї ОМСБр, яких мали евакуювати на територію Білорусі.

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