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“Кадировці” в Маріуполі напали на росіян: що сталося (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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“Кадировці” в Маріуполі напали на росіян: що сталося (фото)

Окупанти в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російські військові викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт.

Зранку 20 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі “кадировці” напали на росіян. Інцидент стався в районі “Кірова”, на вулиці стоїть галас і лунають постріли.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів зібралася група “кадировців” та звичайних військових російської армії.

Окупанти в Маріуполі / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Окупанти в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

“За останні півгодини кількість автомобілів на фото збільшилася на близько 20 одиниць. Росіяни, ті що “русские”, викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт. Але щось йде не так (ну точніш так, але не за російськими планами)” – написав Петро Андрющенко у себе в Telegram.

Окупанти в Маріуполі / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Окупанти в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, нещодавно п’яний "кадировець" розстріляв російських військових під Маріуполем.

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Дата публікації
Перегляди
4442
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