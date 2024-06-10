"Кадировці" засвітилися на Сумщині: чи є загроза нового великого наступу РФ

Від Сум до російського кордону – 30 км. Прикордонні райони Сумської області давно є прифронтовою зоною з мінометними та авіаційними обстрілами. Однак останнім часом українське військове керівництво заговорило про Сумщину вже через можливий наступ росіян – 560 км кордону області з Росією дають широкий простір для новоутвореного російського угруповання "Сєвєр". Тривогу підігріли чутки росіян про "захоплення" села Рижівка.

ТСН.ua зібрав се, що наразі відомо про ситуацію на Сумщині.

Російські провоєнні пабліки та коментатори намагаються всіляко розганяти тему "наступу на Суми" (як це відбувається і з "наступом на Харків"). Пишуть, що Суми є "простішою ціллю", ніж Харків, і у випадку захоплення можуть відкривати подальші можливості для дій як у харківському напрямку, так і у напрямку Києва.

Напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито бійці полку "Ахмат-Чечня" разом з військовими інших російських підрозділів "захопили" село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться на кордоні з Курською областю.

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"Бійці полку "АХМАТ-Чечня" МО РФ під командуванням дорогого БРАТА Асламбека Салієва спільно з військовослужбовцями інших російських підрозділів провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт", — сказав Рамзан Кадиров.

З його слів, нібито в результаті масштабного спланованого наступу українські бійці зазнали втрат та відступили.

Ситуація у Рижівці: дані української сторони

Аналітики DeepState повідомили, що ще від 2022 року село Рижівка перебуває в "сірій зоні", українських військових там майже немає, а російські ДРГ туди часто заходили.

"Ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють селом і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити цю акцію і в будь-який інший день року", — зауважили аналітики.

Очільник Білопільської громади Юрій Зарко розповів у коментарі "Суспільному", що росіяни не захопили село Рижівка. 22 травня заступник мера Білопілля Володимир Відуєв наголосив, що в Рижівці залишилося семеро людей.

Росіяни гатили по цивільним / Фото: Associated Press

Натомість проблема Рижівки — географічна, адже населений пункт розміщений за річкою та фактично був сателітом селища Тьоткіно (РФ). У DeepState заявили, що кидати туди сили сенсу немає, оскільки в такому разі потрібно також контролювати Тьоткіно.

За словами керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка, активних дій в прикордонні немає.

Окупантів у Рижівці немає - Зеленський повідомив про ситуацію на фронті

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на Сумщині. У селі Рижівка окупантів на цей час немає.

Ворог там намагався провести операцію пропагандистського характеру. Про це за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив президент Володимир Зеленський.

Однак, з його слів, там триває активність російських диверсійних груп.

"Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - зазначив Зеленський.

Позиція РНБО

Андрій Коваленко заявив, що те, що відбувається на Сумщині нині — це не початок того, що було на Харківщині.

"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає", — сказав він.

Коваленко зауважив, що українські бійці контролюють ситуацію, противник отримав вогневе ураження. Крім цього, він наголосив, що "кадировці" — це інформаційна армія, тоді як ставка зроблена саме на інформаційному компоненті.

Він додав, що станом на ранок не варто порівнювати ситуацію з Харківщиною, проте в прикордонні залишається загроза дій противника.

Чому Україні вигідний наступ РФ на Сумщину

Російська армія дійсно могла відкрити ще один фронт, напавши на Сумську область зі сторони Курська. Але на Харківському напрямку у ворога з'явилися серйозні проблеми, зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

З його слів, ЗС РФ наразі не мають достатнього ресурсу, щоб досягти значних успіхів. До того ж окупантам потрібно сконцентрувати "вільні" війська та техніку, аби завдавати ударів по Сумщині, але вони їх не мають, бо стягують групи військ "Захід", "Південь" та "Дніпро" під Бєлгород, щоб продовжити бойові дії хоча б у напрямку Вовчанська.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що російська окупаційна армія, наступаючи на Харківську область, застосувала один з трьох ешелонів своїх резервів, але той не виконав поставлене завдання в повному обсязі. Тому тепер агресор замислився про перенесення бойових дій на північ, аж до Сумської області, або ж про підсилення наступу на будь-якому іншому напрямку.

Російські війська біля Сумської області накопичують сили, щоб розтягнути українські резерви, вважає офіцер Збройних сил України Ігор Лапін.

За його словами, у Сумській області російські окупанти часто намагаються здійснювати диверсійно-розвідувальні операції.

"Є інформація, що вони там накопичують необхідні сили для того, щоб розтягувати наші резерви. У Харківській області їм це вдалося. А хто зупинив ворога в Харківській області крім бригади ТрО, яка укомплектована без мотопіхотних підрозділів? Це були спецпідрозділи Нацгвардії та інші спецпідрозділи", — розповів Лапін.

Наступ на регіон 2022 року

Сумська область зі зрозумілих причин була серед тих регіонів, звідки починалося повномасштабне вторгнення РФ.

О 3 ночі 24 лютого 2022 року прикордонні пункти Сумщини опинилися під обстрілами, а до 17:00 техніка росіян була у центрі Сум.

Утім, Сумська область розглядалася тоді російською армією, перш за все, як маршрут швидкого наступу на Київ – паралельно з Чернігівщиною та північчю Київщини.

Після відступу росіян з Сумщини - у квітні 2022 року - область залишилася прифронтовим регіоном.

Через сусідство з трьома російськими областями (Брянською, Курською та Білгородською) рутиною для її прикордонних районів стала "війна ДРГ", заміновані дороги, мінометні обстріли та "прильоти" КАБів.

Ситуація з постійними обстрілами прикордонних районів Сумщини почала стрімко погіршуватися ще 2023 року, й у липні ОВА оголосила добровільну евакуацію з сіл у 5-кілометровій смузі біля російського кордону.

Відтоді, за словами очільника ОВА Володимира Артюха, зі 115 населених пунктів виїхало понад 12 тисяч людей.

Наслідки атак росіян / Фото: Associated Press

За всіма формулювання про "взяти Суми", "оточити Харків" і "наступати на Київ" проглядається тенденція реальних намірів росіян – бажання розширити активний фронт російсько-української війни і таким чином "розтягнути" українську оборону. Про це зокрема пише британський аналітичний центр RUSI, який звертає увагу, що спроби наступу на Харків змушуватимуть українську армію перекидати резерви, зокрема і дефіцитні засоби ППО. Активність росіян на Сумщині слугуватиме тим же цілям.

Про недостатність нинішніх сил для двох великих наступів росіян говорить й інший український військовий аналітик Іван Киричевський з Defence Express.

"На кордоні з Сумщиною стоїть максимум 10 тисяч російських військових. Росіяни наступають на Харківщину 30-тисячним угрупованням. У лютому 2022 року, коли вони наступали на Суми, йшла танкова армія - це кілька сотень танків і кілька десятків тисяч військових. Наразі росіяни на Суми можуть направити менше військ, ніж на початку війни", - розповів він сумському виданню "Цукр".

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