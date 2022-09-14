Кадри, наче з фільму про апокаліпсис: Зеленський показав моторошне відео зі звільнених територій Харківщини

Глава держави показав кадри зі звільнених територій Харківщини, які наче є із фільмів жахів.

Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у телеграм.

На відео видно, які стали міста Балаклія та Ізюм після приходу "руского міра". За понад 6 місяців окупації у містах знищена інфрастуруктура, житлові будинки, на узбіччях - потрощені приватні автомобілі.

У своєму виступі перед військовими, які деокупували території області, Зеленський подякував за роботу та звільнення української землі від ворога. Також він згадав анексований Росією Крим та наголосив, що звільнення Харківщини - "це сигнал для мешканців Криму".

"Можна тимчасово окупувати території нашої держави. Але точно неможливо окупувати українських людей. Можна промивати мозок, але не можна зробити цього із серцями українців. Дякую командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському, усім нашим воїнам за те, що звільняєте українську землю від ворога. Бережете наших людей, наші серця, дітей і майбутнє", - написав президент.

Нагадаємо, Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм Харківської області. Він зізнався, що у деокупованих містах побачив те, що й в Бучі.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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