Кадри зруйнованого Маріуполя журналісту вдалося відзняти і вивезти на схованій у цукерці флешці

Чоловік розповідає, що люди дістають собі воду з фонтанів і річок.
Український журналіст В’ячеслав Твердохліб, ховався по підвалах Маріуполя, застудився, ледве вижив, пішки виходив з міста, але зміг вивезти свої фото та відео зруйнованого рашистами міста на флешці, яку сховав у цукерку.
Про це йдеться в ТСН
«Вижити в місці, де немає води, зв’язку, жодних комунікацій… Люди набирали воду з фонтанів, річок і водоймі і поруч десятки трупів. Я провіз флешку, не повірите, в цукерці», - розказує журналіст.
На кадрах тут так складно впізнати веселе і яскраве промислове місто. Будинки чорні, розвалені, зруйновані. Не одразу впізнаєш школу - будівля димить.
Довжелезні черги, замерзла вода в кранах, зруйновані будинки, які видно з вікон випалених квартир . Тролейбуси, від яких лишилися самі кістяки. Дерева, які скосило - наче траву косою і могили у дворах.
А ще люди, які пішки намагаютсья пішки втекти з міста, вирви, розмір яких не передасть жодне фото, машини перемішало із землею та курявою.
Драматичний театр, який пережив авіаудари, коли в підвалі там було від тисячі людей і напис діти - до нього Славко встиг забігти, аби погукати до людей. «Я спускався туди, коли горіло ще, я спустився в підвал, але вже нікого не було», - розповідає журналіст.
Він також обнадіює, що до того, які росіяни випустили по театру снаряд, із будівля вийшло кілька десятки людей, які самоорганізувались для пішої евакуації.
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