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Кадрові зміни в керівництві ЗСУ: у Зеленського назвали головне завдання, поставлене Сирському

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Кадрові зміни в керівництві ЗСУ: у Зеленського назвали головне завдання, поставлене Сирському

Володимир Зеленський та Олександр Сирський / Фото: Associated Press

Щоб ефективно воювати цьогоріч, необхідно знищувати логістичну інфраструктуру окупантів, вважає Подоляк.

В Офісі президента очікують, що нове військове керівництво Збройних сил подивиться на дії на лінії фронту по-іншому, щоб українська армія не зайшла в оборону.

Про це сказав радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу.

"Вона (заміна – ред. ) дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що для того, щоб ефективно воювати цьогоріч, необхідно знищувати логістичну інфраструктуру окупантів. На його думку, треба зробити так, щоб російській армії було складніше перекидати резерви та ресурси, а також проводити ротації.

"Треба підсилити інформаційний тиск на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що якщо вони хочуть на своїй території її (війну – ред.) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення", – додав Подоляк.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, хто працюватиме із Сирським і чи зможуть вони привести Україну до перемоги.

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