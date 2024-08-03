Кадрові зміни в лавах ЗСУ: Герой України, полковник Хода пішов з посади комбрига 1 ОТБр (фото)

Герой України, полковник Леонід Хода пішов з посади комбрига 1 окремої танкової Сіверської бригади, якою командував чотири роки.

Про це полковник Хода повідомив на сторінці бригади у Facebook.

"Я гордий, що був командиром сталевих всі ці чотири роки. Разом ми гідно захищали країну, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Разом ми рішуче зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли захистити столицю та звільнити Чернігівщину від загарбників. Згодом ми без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботине та інших гарячих точках українського фронту. Для мене честю було воювати разом із Вами. Дякую кожному з Вас. Усі ви і є 1-танкова бригада. Саме Ви робите її славетною. Ви пишете історію і, переконаний, що це буде історія перемоги", - цитують слова Леоніда Ходи на сторінці бригади.

Комбриг не назвав причини, через які залишає посаду.

"Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки – ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу "до побачення", – підсумував він.

Водночас у бригаді повідомили, що Леонід Хода, який був командиром сталевих чотири роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульскому.

Полковник Леонід Хода передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульському / Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада

"Мені приємно очолити потужний колектив, – зазначив новий командир 1 окремої танкової Сіверської бригади. – Даю слово, що буду робити все, що від мене залежить, щоб нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності. Впевнений, що у нас все вийде", – сказав підполковник Олег Могульский.

Бійці 1 окремої танкової Сіверської бригади подякували полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці та побажали успіху у подальшій службі, а також привітали нового командира бригади підполковника Олега Могульского.

"Зобов’язуємося продовжувати сумлінно та відповідально виконувати наші обов’язки та бойові задачі. Покладаємося на Ваш професіоналізм", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше з посади пішов командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Еміль Ішкулов.

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