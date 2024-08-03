Кадрові зміни в лавах ЗСУ: Герой України, полковник Хода пішов з посади комбрига 1 ОТБр (фото)

Полковник Хода командував 1 окремою танковою Сіверською бригадою чотири роки.
Герой України, полковник Леонід Хода пішов з посади комбрига 1 окремої танкової Сіверської бригади, якою командував чотири роки.
Про це полковник Хода повідомив на сторінці бригади у Facebook.
"Я гордий, що був командиром сталевих всі ці чотири роки. Разом ми гідно захищали країну, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Разом ми рішуче зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли захистити столицю та звільнити Чернігівщину від загарбників. Згодом ми без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботине та інших гарячих точках українського фронту. Для мене честю було воювати разом із Вами. Дякую кожному з Вас. Усі ви і є 1-танкова бригада. Саме Ви робите її славетною. Ви пишете історію і, переконаний, що це буде історія перемоги", - цитують слова Леоніда Ходи на сторінці бригади.
Комбриг не назвав причини, через які залишає посаду.
"Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки – ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу "до побачення", – підсумував він.
Водночас у бригаді повідомили, що Леонід Хода, який був командиром сталевих чотири роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульскому.
"Мені приємно очолити потужний колектив, – зазначив новий командир 1 окремої танкової Сіверської бригади. – Даю слово, що буду робити все, що від мене залежить, щоб нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності. Впевнений, що у нас все вийде", – сказав підполковник Олег Могульский.
Бійці 1 окремої танкової Сіверської бригади подякували полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці та побажали успіху у подальшій службі, а також привітали нового командира бригади підполковника Олега Могульского.
"Зобов’язуємося продовжувати сумлінно та відповідально виконувати наші обов’язки та бойові задачі. Покладаємося на Ваш професіоналізм", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше з посади пішов командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Еміль Ішкулов.
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