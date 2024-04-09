Кадрові зміни в ОК "Південь" та "Захід": що відомо про нових командувачів

У Силах оборони звільнили керівника оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука та керівника оперативного командування "Захід" Сергія Литвинова. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, новим командувачем ОК "Південь" призначено бригадного генерала та колишнього командувача 59-ї бригади Геннадія Шаповалова. Командувачем ОК "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк.

ТСН.ua. розповідає, що відомо про Шаповала та Шведюка.

Геннадій Шаповалов

Командувач ОК "Південь" Геннадій Шаповалов / Фото: АрміяInform

Геннадій Шаповалов закінчив "Острозьку академію" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських сухопутних військ, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Від жовтня 2019 до 2021 року був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені "Якова Гандзюка".

Володимир Шведюк

Командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк / Фото: АрміяInform

Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, у сім’ї військовослужбовця. Його батько служив у танкових військах. Закінчив 1990 року танкове училище. Згодом Національну академію оборони України.

Розпочав службу у Німеччині, у складі частини, що входила до західної групи військ. Після набуття Україною незалежності 1992 року повернувся на Батьківщину.

"Мабуть, мій офіцерський шлях також є типовим: командир танкового взводу, потім командував ротою і так до генеральських посад…", - сказав він в одному з інтерв'ю.

2003 року його перевели до однієї із частин морської піхоти у Криму. Потім Володимир Шведюк служив у береговій обороні. До 2014 року він перебував на державній службі та коли Росія анексувала Крим, він з дружиною виїхав до Чернівців.

Шведюк брав участь в АТО на сході України. 2018 року його призначили на посаду командира 59-го ОМПБр.

Від 2016 року обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід" ЗСУ.

До березня 2022 року був заступником командувача сил ТРО, а від березня 2022 року – став начальником штабу угруповання Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Сирський анонсував оновлення Генштабу.

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