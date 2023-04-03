Кафе, у якому підірвали пропагандиста Татарського, розташоване за 1,5 км від квартири Путіна

У Санкт-Петербурзі зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху у кафе, де загинув "військкор" Владлен Татарський.

Заклад, у якому підірвали пропагандиста Владлена Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що після вибуху у петербурзькому кафе Street Food Bar №1 на Яндекс.Картах з'явилося оголошення, що заклад нібито більше не працює.

"Приміщення кафе з 2010 року володіє компанія "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". Засновником та директором цієї компанії є Євген Пригожин. Раніше там знаходився його ресторан "Російський кітч", але у 2016 році власник Пригожин вирішив закрити заклад. При цьому його структури спочатку заперечували зв'язок із новими власниками", - йдеться в повідомленні.

Також як передає видання, сам Пригожин напередодні сказав, що нібито передав кафе так званому "патріотичному руху Кібер фронт Z".

"Одним із власників та керуючим бару був Олександр Скляров. "Росбалт" розповідав, що чоловік із такими даними їздить автомобілем дочки Євгена Пригожина і регулярно порушує ПДР", - повідомили в ЗМІ.

У цехах та багатьох приміщеннях у принципі не було вентиляції, а шум та музика перевищували допустимі норми. За це бар оштрафували на 32 тисячі рублів.

ЗМІ зазначає, у цехах та багатьох приміщеннях була відсутня вентиляція, а шум та музика перевищували усі допустимі норми, через що бар оштрафували на 32 тисячі рублів.

"Street Food Bar №1 викликав роздратування серед місцевих жителів, які скаржилися на шум та порушення санітарних норм. У ресторан приходили з перевірками, в результаті співробітники Росспоживнагляду знайшли серйозні порушення", - також з'ясували в ЗМІ.

Крім того, видання зазначає, що підірваний ресторан знаходиться всього за півтора кілометра від колишньої квартири Путіна - на 2-й лінії Василівського острова, 17.

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"Зараз її власником є ексдружина російського президента - Людмила Очеретна. У виписці її прізвище приховано найменуванням "фізична особа", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху у кафе, де загинув "військкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) – наразі відомо вже про 32 потерпілих, 10 осіб перебувають у тяжкому стані.

Російські пропагандисти заявляють, що Дар'я Трепова, начебто підозрювана у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського, затримана.