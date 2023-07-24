Каховське водосховище після підриву окупантами – нове фото

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав, який зараз вигляд має Каховське водосховище, після того, як 6 червня російські окупанти підірвали ГЕС у Херсонській області.

Світлину він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Каховське водосховище після підриву окупантами. Фото: Astra.

За словами науковців, наслідки екокатастрофи, яку влаштували окупанти, ще проявлятимуться не один рік.

"Зараз на місці Каховського водосховища поверхня з суцільного, як би так сказати, зцементованого мулу органічного, а глибші прошарки лишають під собою законсервовані відмерлі частини тварин, рослин, які не розкладені. Після кожного дощику вони будуть вимиватись і потрапляти до водної течі Дніпра. Заражатимуть її й забруднюватимуть", - зазначили експерти.

Держекоінспекція після підриву Каховської ГЕС зафіксувала, що у р. Дніпро потрапила значна кількість нафтопродуктів, потім це пішло в Дніпро-Бузький лиман і в Чорне море.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області українці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища (відео).

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