Каховський журналіст, який перебував у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів

Каховський журналіст, який перебував у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів

Каховський журналіст Олег Батурін, який перебував у російському полоні майже 8 днів, впізнав одного зі своїх катів. Ним виявився так званий "генерал-майор ДНР" Валентин Мотузенко.

Окупанти тримали у полоні чоловіка і знущалися з нього.

Про це Олег Батурін написав на власній сторінці у Facebook.

Також читайте У Києві від ракетного обстрілу загинула журналістка Віра Гирич

"Впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим у кабінеті міського голови Нової Каховки ввечері, 12 березня, погрожував мене вбити. Валентин Іванович Мотузенко, "генерал-майор днр", вважається засновником батальйону "Кальмиус", радник голови "днр”, - написав Батурін.

Нагадаємо, 20 березня відпустили з полону журналіста Олега Батуріна.

"Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе вб'ють. Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя", - написав після звільнення Олег Батурін.

Журналістка з Маріуполя, якій вдалося виїхати, розповіла про життя у заблокованому місті

1 квітня озброєні військові РФ прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука, який донедавна жив у російському місті Сочі і повернувся за кілька днів до нападу РФ на Україну. Крім того, загарбники призначили "своїх людей" на посади керівників поліції і водоканалу.

Читайте також: