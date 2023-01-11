"Как быстро будет Киев взят?": прислужник монастиря УПЦ (МП) закликав окупантів знищувати українців

Чоловіку повідомили про підозру.
Служба безпеки України викрила прислужника монастиря УПЦ (МП) у Житомирській області на закликах до захоплення Києва. Чоловік публічно підтримав російських окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини.
Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна", повідомили в СБУ.
Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього, активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.
Особливо прислужник "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував окупантів та займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також агітував громадян не вступати до лав Збройних сил України.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ встановила особу офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.
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