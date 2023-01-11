"Как быстро будет Киев взят?": прислужник монастиря УПЦ (МП) закликав окупантів знищувати українців

Служба безпеки України викрила прислужника монастиря УПЦ (МП) у Житомирській області на закликах до захоплення Києва. Чоловік публічно підтримав російських окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини.

Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна", повідомили в СБУ.

Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього, активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Особливо прислужник "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував окупантів та займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також агітував громадян не вступати до лав Збройних сил України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ встановила особу офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.

Осередки "русского міра": СБУ продовжує обшуки храмів та монастирів УПЦ МП

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