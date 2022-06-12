"Как глисты навстречу заду": Коля Сєрга написав промовистий вірш про День Росії – відео

"Как глисты навстречу заду": Коля Сєрга написав промовистий вірш про День Росії – відео

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – написав новий промовистий вірш про РФ.

У День Росії він присвятив рядки дну країни-агресорки.

Творіння артист зачитав своїм підписникам в Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"В день июньский кофе стынет,

Думаю о дне России.

Сколько собрано в него,

Сколько действий агрессивных,

Мольб к плешивому мессии,

Сколько взращено врагов.

Поднял ил в болотах ада,

Русский дух пропитан ядом,

вместо душ – кусочки льда.

За имперскою ламбадой,

как глисты навстречу заду.

С Дном России, господа!"

"Незабаром на вулицях російських міст можна буде зустріти камбалу. Як і інших завсідників дна", – прокоментував він.

Зі свого боку, фанати зірки назвали вірш геніальним, а Колю – неймовірно талановитим: "Геніальний вірш! Браво", "Талановитий одеський хлоп", "От умієте ви, Коля, гарненько слівця скласти", "Це просто геніально! Як ніколи, в точку".

Нагадаємо, у Латвії окупантів оригінально привітали з Днем РФ. Їм побажали поразки у війні проти України.

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