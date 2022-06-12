"Как глисты навстречу заду": Коля Сєрга написав промовистий вірш про День Росії – відео

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – написав новий промовистий вірш про РФ.
У День Росії він присвятив рядки дну країни-агресорки.
Творіння артист зачитав своїм підписникам в Instagram, опублікувавши відповідне відео.
"В день июньский кофе стынет,
Думаю о дне России.
Сколько собрано в него,
Сколько действий агрессивных,
Мольб к плешивому мессии,
Сколько взращено врагов.
Поднял ил в болотах ада,
Русский дух пропитан ядом,
вместо душ – кусочки льда.
За имперскою ламбадой,
как глисты навстречу заду.
С Дном России, господа!"
"Незабаром на вулицях російських міст можна буде зустріти камбалу. Як і інших завсідників дна", – прокоментував він.
Зі свого боку, фанати зірки назвали вірш геніальним, а Колю – неймовірно талановитим: "Геніальний вірш! Браво", "Талановитий одеський хлоп", "От умієте ви, Коля, гарненько слівця скласти", "Це просто геніально! Як ніколи, в точку".
Нагадаємо, у Латвії окупантів оригінально привітали з Днем РФ. Їм побажали поразки у війні проти України.
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