"Калібри", балістичні та авіаційні ракети: скільки повітряних цілей збила ППО під час масованої атаки

Уночі проти 15 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Україні різними типами ракет. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей. Загалом росіяни запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що було зафіксовано 26 засобів повітряного нападу російської армії:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 були запущені з літаків стратегічної авіації Т-95мс з Енгельса;

крилатих ракет були запущені з літаків стратегічної авіації Т-95мс з Енгельса; 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 летіли з Воронезька;

балістичних ракет летіли з Воронезька; 2 крилаті ракети "Калібр" окупанти запустили з Новоросійська, що в РФ;

крилаті ракети окупанти запустили з Новоросійська, що в РФ; 4 керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені з ТОТ Запорізької області, а також Курської області (РФ);

керовані авіаційні ракети були випущені з ТОТ Запорізької області, а також Курської області (РФ); 2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з російської Бєлгородської області.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони було знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

крилатих ракет 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

балістичну ракету 2 крилаті ракети "Калібр";

крилаті ракети 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомлялося, Повітряні сили повідомляли, що в Росії вночі злетіла стратегічна авіація.Її агресори використовують для масованих ракетних обстрілів України. Згодом країною почала поширюватися повітряна тривога. Вона тривала понад дві години. Окупанти вдарили ракетами.

Відомо, що Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару по Україні. Оперативне командування збройних сил розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

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