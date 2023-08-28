"Калібри", "Іскандери", "Кинджали": у ГУР розповіли, скільки ракет залишилося у РФ

Скібіцький розповів, що на сьогодні окупанти менше використовують Х-101.

За підрахунками розвідки, у Росії станом на сьогодні залишилося щонайменше 585 ракет, не беручи до уваги Х-22.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Скільки ракет є у РФ:

Балістичні та крилаті ракети "Іскандер" - 270 одиниць.

"Калібри" - орієнтовно 140 ракет .

. Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частино є близько 100 ракет.

"Кинжали" - приблизно 75 одиниць.

Скібіцький додав, що на сьогодні окупанти менше використовують Х-101. На це є дві причини.

"По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет. Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектувальних", - сказав він.

Другий фактор, як наголосив представник ГУР, Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними.

Нагадаємо, вночі 28 серпня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є руйнування.

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