"Калібри не закінчаться ніколи": аналітики ISW пояснили, що стоїть за цинічною заявою Міноборони РФ

Кремль вирішив показати, скільки у них ще зброї.

Росія заявила що в неї "ніколи не закінчаться" ракети "Калібр", однак не здатна захистити свою територію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Міністерстві оборони Росії прокоментували обстріл. Там цинічно заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться ніколи".

Аналітики пояснили, це стало відповіддю Кремля на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні.

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Інститут відзначає також, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив неготовність Росії до справжніх переговорів і визнання України як незалежного учасника переговорів.

Експерти вказують на те, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі все ширші повноваження, використовуючи розмиті формулювання з метою усунення інакомислення та залякування симпатиків України.

Що відомо про ракетну атаку росіян по Україні 29 грудня

29 грудня ЗС РФ масово обстріляли територію України. Як стало відомо, у Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові та Одесі пролунали вибухи. У деяких регіонах спрацювала ППО.

Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, але уламки поранили трьох людей. В Одесі та Львові зникло світло.

Очільник ОВА Максим Марченко повідомив, що над Одеською областю збили 21 крилату ракету. За словами Віталія Кличка, над столицею вдалося збити 16 ракет.

У Міністерстві оборони Росії цинічно прокоментували черговий обстріл території України 29 грудня. У відомстві заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться ніколи".

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

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