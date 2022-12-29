"Калібри не закінчаться ніколи": у Міноборони зробили цинічну погрозу під час ракетної атаки України

Російське-терористичне Міноборони під час масованої атаки по цивільній інфраструктурі України видало чергову цинічну погрозливу заяву. У Шойгу стверджують, що, мовляв, "Калібри", якими вони атакують Україну, не закінчаться ніколи.

Про йдеться у Твіттері Міноборони РФ, де поширили відповідне терористичне фото.

"Калібри не закінчаться ніколи", - свідчить напис на світлині, поширеній Міноборони РФ.

З Росії "посипалися" чергові цинічні погрози

Нагадаємо, росіяни запустили по Україні напередодні Нового року, 29 грудня, понад 120 ракет, щоб зруйнувати нашу критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.

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"Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" і про небажаність провокацій…", - іронічно зауважив Подоляк.

Як відомо, росіяни отримали від Ірану нову партію дронів, а також намагаються дотиснути Тегеран, щоб отримати балістичні ракети. Але очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що станом на зараз Іран не продав Росії жодної балістичної ракети.

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