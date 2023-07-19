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"Калібри", "Онікси", Х-22 і дрони: у ЗСУ розповіли про масовану нічну атаку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Калібри", "Онікси", Х-22 і дрони: у ЗСУ розповіли про масовану нічну атаку

Вночі 19 липня армія РФ масовано атакувала Україну. / Фото: Associated Press

Росіяни атакували Україну з Чорного моря.

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти. Основний напрямок удару - Одещина. Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області ", - поінформували в ПС.

Зазначається, що вночі окупанти здійснили на Україну атаку у кілька хвиль. Армія РФ застосувала:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр": імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

  • 8 крилатих ракет Х-22: з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет "Онікс": з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59: із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Українська система ППО знищила 37 повітряних цілей ворога:

  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, вночі проти 19 липня агресорка Росія масовано обстріляла Україну. Кілька разів у різних регіонах оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про запуски ворожих ракет та безпілотників. 

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Дата публікації
Перегляди
8793
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