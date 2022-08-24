"Калібри" закінчуються: Жданов розповів, якими ракетами Росія обстрілює Україну

Інтенсивність ракетних обстрілів настільки потужна, що в окупантів закінчились "Калібри" сухопутного базування.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Стосовно ракетного озброєння, яке є у РФ, то на території Білорусі є ракетні комплекси "Точка У", дальність 120 км. Це - високоточна зброя, її точність до 150 метрів. Ракети Х-22 - це крилаті ракети повітряного базування, вони старі радянські. Їх застосовують із літака Ту-22М3. Їхня база у Курській області на аеродромі "Шайковка". Її дальність - до 600 км. Вона найпотужніша з тих, які зараз використовують російські війська. За точністю вона найгірша. Ракетні комплекси "Іскандер" є на території Білорусі та Росії. Дальність пуску ракети становить 500-700 км. Точність цієї ракети до 30 метрів. Це, до речі, дуже точна зброя. Росіяни не можуть промахнутися, стріляючи у торговий центр. Ракета Х-101 - вона крилата. Її запускають з Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників. Дальність пуску цієї ракети - 5,5 тис. км, точність - до 10 метрів", - пояснив військовий експерт.

З Криму та Херсонської області окупанти обстрілюють Україну береговим комплексом "Бастіон".

"Це - протикорабельна ракета "Онікс". Це стара радянська ракета, яку можна застосовувати по наземних цілях. Нею РФ обстрілює південь України, її дальність - до 800 км, точність 1,5 метри. Ракети "Калібр" у них залишилися тільки морського базування, оскільки сухопутного - закінчилися. Дальність - 2,5 тис. км, точність - 50 м. Ще одна ракета Х-555 - це модернізація старої радянської ракети. Її дальність - до 2,5 тис. км, точність 100 метрів", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, російські окупанти "демілітаризували" сільську дорогу на Полтавщині. Високоточна ракета "Калібр" поцілила у степову дорогу в полях між селами.

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