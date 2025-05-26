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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

«Калібри» у Чорному морі: у ВМС пояснили, як зрозуміти, що ракети готують до запуску

Часто ракети «Калібр» використовують у рамках комбінованих атак разом з авіацією. Якщо з’являється інформація про підготовку літаків, варто очікувати і запуск ракет морського базування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія запускає ракету "Калібр" з моря

Росія запускає ракету «Калібр» з моря / © Associated Press

У ВМС пояснили, як відрізнити підготовку до запуску крилатих ракет «Калібр» в морі. Ці ракети зазвичай запускають з підводних човнів, які перебувають у морі певний час.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За словами Плетенчука, найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування «Калібрів» — слідкувати за ситуацією в повітрі.

Часто ракети використовують у рамках комбінованих атак разом з авіацією. Якщо з’являється інформація про підготовку літаків, варто очікувати і запуск ракет морського базування.

«І для того, щоб зрозуміти яка імовірність застосування в принципі, я завжди кажу: дивіться вгору. Тому що, як правило, їх використовують під час комбінованих атак», — сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що час на реагування на запуск «Калібрів» є, оскільки це не балістичні ракети, а їхній політ дає змогу підготувати оборону. Українські військові постійно моніторять ситуацію, щоб своєчасно реагувати на загрози.

«Тому в принципі це все взаємопов’язано і ми моніторимо. В будь-якому разі, коли запускаються „Калібри“, час на реагування є. Це все ж таки не балістика», — резюмував Дмитро Плетенчук.

Що відомо про ракети «Калібр»

«Калібр» — це крилаті ракети морського базування, які Росія активно застосовує для ударів по території України. Вони можуть запускатися як з надводних кораблів, так і з підводних човнів, що перебувають у Чорному морі. Радіус дії таких ракет становить понад 1 500 км, а їхня траєкторія дозволяє обходити зони ППО, що робить їх складною ціллю для перехоплення.

Зазвичай «Калібри» використовуються під час масштабних комбінованих атак — одночасно з ударами балістичними ракетами або дронами-камікадзе.

Якою є ефективність російських «Калібрів»

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ розповідав, що ефективність російських ракет «Калібр» є дуже сумнівною. За час повномасштабного вторгнення наші військові добре вивчили цей тип ракет та вміють їм протидіяти, щобільше — є відповідні засоби.

Як зазначив Плетенчук, армія РФ застосовує «Калібри» переважно тоді, коли завдає по Україні атаки із широкою номенклатурою ракет. Річ у тім, що коли ворог застосовує їх як окремий вид озброєння, показник збиття може сягати 100%.

«Тому зазвичай ворог їх використовує в комбінованих атаках, щоб навантажити ППО. Ця ракета небезпечна — там бойова частина 450 кілограмів», — наголосив він.

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