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Калічать одне одного, аби тільки не воювати в Україні: СБУ перехопила розмову окупантів

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Калічать одне одного, аби тільки не воювати в Україні: СБУ перехопила розмову окупантів

Окупанти обстрілюють мирне населення в Чернігівській області, фото / Оперативне командування "Північ"

Дружина одного з вояків радить йому зламати ногу.

Російські військові все більше зневірюються, серед окупантів панує хаос, тому вони навмисне травмують одне одного, щоб не воювати в Україні.

Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті. 

Одну з таких розмов оприлюднила Служба безпеки України. 

"Самі себе поху*ли, бл**ь. Ми ж як зайці, бігаємо, бл**ь, по мінному полю. Спимо в окопах, бл**ь", – говорить окупант.

Дружина росіянина радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати. 

"Всюди говорять – ви на навчаннях. Які нах... навчання? Можна і залишитись там… Ногу зламай собі, і тебе направлять в шпиталь», - йдеться у розмові. 

Нагадаємо, російські солдати масово пишуть рапорти про відмову воювати на передовій.

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