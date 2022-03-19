Калічать одне одного, аби тільки не воювати в Україні: СБУ перехопила розмову окупантів

Калічать одне одного, аби тільки не воювати в Україні: СБУ перехопила розмову окупантів

Дружина одного з вояків радить йому зламати ногу.

Російські військові все більше зневірюються, серед окупантів панує хаос, тому вони навмисне травмують одне одного, щоб не воювати в Україні.

Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті.

Одну з таких розмов оприлюднила Служба безпеки України.

"Самі себе поху*ли, бл**ь. Ми ж як зайці, бігаємо, бл**ь, по мінному полю. Спимо в окопах, бл**ь", – говорить окупант.

Дружина росіянина радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати.

"Всюди говорять – ви на навчаннях. Які нах... навчання? Можна і залишитись там… Ногу зламай собі, і тебе направлять в шпиталь», - йдеться у розмові.

Нагадаємо, російські солдати масово пишуть рапорти про відмову воювати на передовій.

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