Калькулятор трупів "Горюшко": телеграм-канал поіменно підраховує загиблих російських окупантів

Генштаб ЗСУ повідомляє, що вже ліквідовано близько 14200 окупантів.

У Телеграмі запустили спеціальний канал "Горюшко", де поіменно збирають інформацію про загиблих російських окупантів на території України.

Телеграм-канал збирає дані з відкритих джерел у Мережі – повідомлень родичів та знайомих загиблих у соцмережах, командування військових частин чи регіональної влади. У списку ідентифікованих "двохсотих" – уже пів тисячі ідентифікованих російських окупантів. Подається їхні фото, коротка біографія, де і коли пощезли.

Міноборони РФ востаннє про втрати звітувалося 2 березня. Тоді сказали лише про 498 убитих та 1597 поранених. Відтоді інформацію про втрати замовчують. Воно й не дивно, адже цифри обраховуються тисячами.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що станом на ранок 18 березня було ліквідовано 14200 російських окупантів.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві війни в Чечні.

ТСН.ua

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