"Калина" про обмін у Туреччині: перший вихід і несподівана зустріч із Медведчуком

Святослав Паламар / © Associated Press

Заступник командира 1-го корпусу НГУ “Азов” Святослав “Калина” Паламар поділився спогадами про перебування в Туреччині після обміну та детально розповів про умови, в яких перебували українські військові.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українська правда”.

За словами Калини, він першим виходив з літака, коли делегація приземлилася на території Туреччини. “Я перший виходив з літака. Бачу у “швидкій” – Медведчук. Він теж здавав кров, я почекав, поки вийде, і лише тоді пройшов сам”, – згадує він.

Причиною здачі крові, як пояснив Калинa, було бажання турецьких спецслужб убезпечитися від можливого отруєння російськими агентами: “Думаю, що турки переживали, що нас можуть отруїти “новачками” або іншими ядами”.

Щодо зустрічі з Медведчуком, боєць зізнався, що відчув холодок, побачивши його, і підкреслив: “Я би зустрівся з ним в суді. Хочу, щоб таких людей судили. Ми не повинні толерувати рукоприкладство”. При цьому він висловив бажання, щоб аналогічний процес відбувся і щодо Путіна.

Калина також розповів про життя українських військових у Туреччині. Всі мешкали в одному будинку, кожен отримав окрему кімнату, були душові, можливість займатися спортом у мінімальному спортзалі та спільні сніданки, обіди та вечері. Їх охороняли турецькі спецслужби, а делегація мала перекладача. “Я дуже полюбив їх і полюбив Туреччину”, – зізнався боєць.

Він додав, що мали доступ до декількох українських та російських каналів, що дозволяло порівнювати інформацію та розуміти, що відбувається в Україні насправді. Прогулянки були раз на тиждень, а спілкування між військовими було безперервним.

Калина називає цей досвід важливим та емоційним, зазначаючи, що, попри складну ситуацію, умови в Туреччині значно відрізнялися від того, що вони переживали раніше.

Крім того, заступник командира 1-го корпусу НГУ “Азов” Святослав “Калина” поділився спогадами про оборону Маріуполя 2022 року.